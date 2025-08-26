Euphoria מחיר (EUPH)
Euphoria (EUPH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EUPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EUPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EUPH השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Euphoria הוא $ 7.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EUPH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.64K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Euphoriaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEuphoria ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEuphoria ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Euphoriaל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.28%
|30 ימים
|$ 0
|+45.88%
|60 ימים
|$ 0
|+75.11%
|90 ימים
|$ 0
|--
Euphoria - AI-Powered Meme Token Launcher on Telegram Euphoria isn’t just another token—it’s a community for meme lovers, hype seekers, and people who love risk. With AI and our easy Telegram token launcher, creating your own token has never been simpler! Why Euphoria? Our platform helps you launch tokens and bundles easily on Uniswap V2, Uniswap V3, and Solana with AI support at every step. We make token creation simple, fast, and community-focused. Key Features 🔸 AI-Driven Token Launches: Easily deploy tokens on Uniswap V2/V3 and Solana with AI handling the tricky stuff. 🔸 Uniswap V2 Bundles: Get everything you need for a smooth launch—LP lock, tax contracts, and AI support. 🔸 Solana Launches: PumpFun bundles with custom tickers and social media integration powered by AI. 🔸 Uniswap V3: Launch without upfront liquidity—dynamic LP generated by real user activity. 🔸 AI Chatbot: Launch right from Telegram, with AI-generated memes and tips to engage your community. 🔸 LP Rewards: Earn LP rewards and let $EUPH fuel buybacks and liquidity. 🔸 Self-Learning AI: Our AI gets smarter with every launch, optimizing for what memes really work.
