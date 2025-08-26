ETHforestAI מחיר (ETHFAI)
+0.71%
+0.11%
+4.03%
+4.03%
ETHforestAI (ETHFAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHFAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHFAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHFAI השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, +0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ETHforestAI הוא $ 10.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHFAI הוא 22.57B, עם היצע כולל של 99595898000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.15K.
במהלך היום, השינוי במחיר של ETHforestAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלETHforestAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלETHforestAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ETHforestAIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.11%
|30 ימים
|$ 0
|+5.95%
|60 ימים
|$ 0
|+45.86%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.
