Ethermax (MAXX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00449222 $ 0.00449222 $ 0.00449222 24 שעות נמוך $ 0.00548203 $ 0.00548203 $ 0.00548203 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00449222$ 0.00449222 $ 0.00449222 גבוה 24 שעות $ 0.00548203$ 0.00548203 $ 0.00548203 שיא כל הזמנים $ 0.144879$ 0.144879 $ 0.144879 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00138793$ 0.00138793 $ 0.00138793 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +1.68% שינוי מחיר (7D) +14.89% שינוי מחיר (7D) +14.89%

Ethermax (MAXX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00502449. במהלך 24 השעות האחרונות, MAXX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00449222 לבין שיא של $ 0.00548203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAXXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.144879, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00138793.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAXX השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +1.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethermax (MAXX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 4,816,008.0 4,816,008.0 4,816,008.0

שווי השוק הנוכחי של Ethermax הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.69K. ההיצע במחזור של MAXX הוא 0.00, עם היצע כולל של 4816008.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.18K.