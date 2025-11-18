Etherland מחיר היום

מחיר Etherland (ELAND) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 20.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELAND ל USD הוא -- לכל ELAND.

Etherland כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,739, עם היצע במחזור של 40.88M ELAND. ב‑24 השעות האחרונות, ELAND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.0011866 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.447864, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELAND נע ב -- בשעה האחרונה ו -33.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Etherland (ELAND) מידע שוק

שווי שוק $ 38.74K$ 38.74K $ 38.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.87K$ 38.87K $ 38.87K אספקת מחזור 40.88M 40.88M 40.88M אספקה כוללת 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

