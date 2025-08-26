Ethereum Origins מחיר (LAPUTA)
Ethereum Origins (LAPUTA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAPUTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAPUTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAPUTA השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, +0.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Ethereum Origins הוא $ 26.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAPUTA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.15K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Ethereum Originsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthereum Origins ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthereum Origins ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ethereum Originsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.72%
|30 ימים
|$ 0
|+3.49%
|60 ימים
|$ 0
|+43.48%
|90 ימים
|$ 0
|--
"Laputa : Castle in the Sky" is the source of inspiration of @VitalikButerin for the creation of Ethereum Brought to life! The CTO team is striving to get the word out on all social media crypto platforms in a fun and educational way. Ethereum and the Castle on the Hill: A Conceptual Exploration Disclaimer: While there isn't a direct, documented connection between Ethereum and the song "Castle on the Hill" by Ed Sheeran, there are intriguing parallels that can be drawn between the themes of the song and the philosophy behind Ethereum. Key Themes in "Castle on the Hill" * Nostalgia and longing: The song reflects on a simpler time, a "castle on the hill," often associated with childhood innocence and security. * Change and loss: The singer confronts the challenges of growing up and the inevitable changes that accompany it. * Resilience and perseverance: Despite the challenges, there's a determination to overcome adversity and hold onto cherished memories. Parallels with Ethereum * Decentralization and Community: Ethereum's blockchain technology fosters a decentralized community, much like the "castle on the hill" representing a close-knit community. Both Ethereum and the movie Castle on the hill seek to break free from traditional constraints and embrace innovation. Ethereum's underlying technology aims to be resilient against attacks and provide a secure foundation for decentralized applications, much like the castle symbolizing a place of safety and security. Ethereum, as a pioneer in this space, strives to build a platform that upholds these ideals, even as it faces challenges and evolves.
