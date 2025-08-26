עוד על LAPUTA

Ethereum Origins סֵמֶל

Ethereum Origins מחיר (LAPUTA)

לא רשום

1 LAPUTA ל USDמחיר חי:

--
----
+0.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ethereum Origins (LAPUTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:21:33 (UTC+8)

Ethereum Origins (LAPUTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

+0.72%

-0.81%

-0.81%

Ethereum Origins (LAPUTA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAPUTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAPUTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAPUTA השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, +0.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethereum Origins (LAPUTA) מידע שוק

$ 26.15K
$ 26.15K$ 26.15K

--
----

$ 26.15K
$ 26.15K$ 26.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ethereum Origins הוא $ 26.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAPUTA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.15K.

Ethereum Origins (LAPUTA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ethereum Originsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthereum Origins ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthereum Origins ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ethereum Originsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.72%
30 ימים$ 0+3.49%
60 ימים$ 0+43.48%
90 ימים$ 0--

מה זהEthereum Origins (LAPUTA)

"Laputa : Castle in the Sky" is the source of inspiration of @VitalikButerin for the creation of Ethereum Brought to life! The CTO team is striving to get the word out on all social media crypto platforms in a fun and educational way. Ethereum and the Castle on the Hill: A Conceptual Exploration Disclaimer: While there isn't a direct, documented connection between Ethereum and the song "Castle on the Hill" by Ed Sheeran, there are intriguing parallels that can be drawn between the themes of the song and the philosophy behind Ethereum. Key Themes in "Castle on the Hill" * Nostalgia and longing: The song reflects on a simpler time, a "castle on the hill," often associated with childhood innocence and security. * Change and loss: The singer confronts the challenges of growing up and the inevitable changes that accompany it. * Resilience and perseverance: Despite the challenges, there's a determination to overcome adversity and hold onto cherished memories. Parallels with Ethereum * Decentralization and Community: Ethereum's blockchain technology fosters a decentralized community, much like the "castle on the hill" representing a close-knit community. Both Ethereum and the movie Castle on the hill seek to break free from traditional constraints and embrace innovation. Ethereum's underlying technology aims to be resilient against attacks and provide a secure foundation for decentralized applications, much like the castle symbolizing a place of safety and security. Ethereum, as a pioneer in this space, strives to build a platform that upholds these ideals, even as it faces challenges and evolves.

Ethereum Origins (LAPUTA) משאב

האתר הרשמי

Ethereum Originsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethereum Origins (LAPUTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethereum Origins (LAPUTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethereum Origins.

בדוק את Ethereum Origins תחזית המחיר עכשיו‏!

LAPUTA למטבעות מקומיים

Ethereum Origins (LAPUTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethereum Origins (LAPUTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAPUTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ethereum Origins (LAPUTA)

כמה שווה Ethereum Origins (LAPUTA) היום?
החי LAPUTAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAPUTA ל USD?
המחיר הנוכחי של LAPUTA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethereum Origins?
שווי השוק של LAPUTA הוא $ 26.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAPUTA?
ההיצע במחזור של LAPUTA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAPUTA?
‏‏LAPUTA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAPUTA?
LAPUTA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LAPUTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAPUTA הוא -- USD.
האם LAPUTA יעלה השנה?
LAPUTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAPUTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:21:33 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.