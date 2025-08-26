Ethereum Meta (ETHM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.04141247 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -9.25% שינוי מחיר (7D) +13.20%

Ethereum Meta (ETHM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04141247, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHM השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -9.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethereum Meta (ETHM) מידע שוק

שווי שוק $ 32.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.79K אספקת מחזור 3,001,091.10T אספקה כוללת 3.001091098999999e+18

שווי השוק הנוכחי של Ethereum Meta הוא $ 32.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHM הוא 3,001,091.10T, עם היצע כולל של 3.001091098999999e+18. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.79K.