ETHEREUM IS GOOD (EBULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00010707 $ 0.00010707 $ 0.00010707 24 שעות נמוך $ 0.00013757 $ 0.00013757 $ 0.00013757 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00010707$ 0.00010707 $ 0.00010707 גבוה 24 שעות $ 0.00013757$ 0.00013757 $ 0.00013757 שיא כל הזמנים $ 0.00338426$ 0.00338426 $ 0.00338426 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00005656$ 0.00005656 $ 0.00005656 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.02% שינוי מחיר (1D) -19.77% שינוי מחיר (7D) -9.45% שינוי מחיר (7D) -9.45%

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00011012. במהלך 24 השעות האחרונות, EBULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010707 לבין שיא של $ 0.00013757, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EBULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00338426, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005656.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EBULL השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -19.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ETHEREUM IS GOOD הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBULL הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.