ETHEREUM IS GOOD מחיר (EBULL)
ETHEREUM IS GOOD (EBULL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00011012. במהלך 24 השעות האחרונות, EBULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010707 לבין שיא של $ 0.00013757, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EBULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00338426, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005656.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EBULL השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -19.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ETHEREUM IS GOOD הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBULL הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.
במהלך היום, השינוי במחיר של ETHEREUM IS GOODל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלETHEREUM IS GOOD ל USDהיה . $ -0.0000332693.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלETHEREUM IS GOOD ל USDהיה $ -0.0000049670.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ETHEREUM IS GOODל USDהיה $ -0.00005064381529948373.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-19.77%
|30 ימים
|$ -0.0000332693
|-30.21%
|60 ימים
|$ -0.0000049670
|-4.51%
|90 ימים
|$ -0.00005064381529948373
|-31.50%
$EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride. $EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit. - 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $EBULL! - Contract Renounced ~ $EBULL owner has given up control over it. By the people. For the people. - LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.
