ETHERBUTTS מחיר היום

מחיר ETHERBUTTS (METH) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ METH ל USD הוא -- לכל METH.

ETHERBUTTS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,789.34, עם היצע במחזור של 944.65M METH. ב‑24 השעות האחרונות, METH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, METH נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ETHERBUTTS (METH) מידע שוק

שווי שוק $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K אספקת מחזור 944.65M 944.65M 944.65M אספקה כוללת 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083

שווי השוק הנוכחי של ETHERBUTTS הוא $ 5.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METH הוא 944.65M, עם היצע כולל של 944649365.3536083. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.79K.