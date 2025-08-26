Ethena Staked USDe (SUSDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24 שעות נמוך $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 גבוה 24 שעות $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 שיא כל הזמנים $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 המחיר הנמוך ביותר $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) +0.28% שינוי מחיר (7D) +0.28%

Ethena Staked USDe (SUSDE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.19. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.19 לבין שיא של $ 1.19, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSDE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethena Staked USDe (SUSDE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.58B$ 5.58B $ 5.58B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.58B$ 5.58B $ 5.58B אספקת מחזור 4.69B 4.69B 4.69B אספקה כוללת 4,688,435,906.287802 4,688,435,906.287802 4,688,435,906.287802

שווי השוק הנוכחי של Ethena Staked USDe הוא $ 5.58B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSDE הוא 4.69B, עם היצע כולל של 4688435906.287802. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.58B.