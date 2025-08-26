עוד על SUSDE

Ethena Staked USDe סֵמֶל

Ethena Staked USDe מחיר (SUSDE)

לא רשום

$1.19
0.00%1D
Ethena Staked USDe (SUSDE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:44:38 (UTC+8)

Ethena Staked USDe (SUSDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.00%

-0.01%

+0.28%

+0.28%

Ethena Staked USDe (SUSDE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.19. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.19 לבין שיא של $ 1.19, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSDE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethena Staked USDe (SUSDE) מידע שוק

$ 5.58B
$ 5.58B$ 5.58B

--
----

$ 5.58B
$ 5.58B$ 5.58B

4.69B
4.69B 4.69B

4,688,435,906.287802
4,688,435,906.287802 4,688,435,906.287802

שווי השוק הנוכחי של Ethena Staked USDe הוא $ 5.58B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSDE הוא 4.69B, עם היצע כולל של 4688435906.287802. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.58B.

Ethena Staked USDe (SUSDE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ethena Staked USDeל USDהיה $ -0.000123230516722.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthena Staked USDe ל USDהיה . $ +0.0054397280.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthena Staked USDe ל USDהיה $ +0.0145726210.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ethena Staked USDeל USDהיה $ +0.0153123621396243.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000123230516722-0.01%
30 ימים$ +0.0054397280+0.46%
60 ימים$ +0.0145726210+1.22%
90 ימים$ +0.0153123621396243+1.30%

מה זהEthena Staked USDe (SUSDE)

Ethena Staked USDe (SUSDE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ethena Staked USDeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethena Staked USDe (SUSDE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethena Staked USDe (SUSDE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethena Staked USDe.

בדוק את Ethena Staked USDe תחזית המחיר עכשיו‏!

SUSDE למטבעות מקומיים

Ethena Staked USDe (SUSDE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethena Staked USDe (SUSDE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUSDE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ethena Staked USDe (SUSDE)

כמה שווה Ethena Staked USDe (SUSDE) היום?
החי SUSDEהמחיר ב USD הוא 1.19 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUSDE ל USD?
המחיר הנוכחי של SUSDE ל USD הוא $ 1.19. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethena Staked USDe?
שווי השוק של SUSDE הוא $ 5.58B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUSDE?
ההיצע במחזור של SUSDE הוא 4.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUSDE?
‏‏SUSDE השיג מחיר שיא (ATH) של 1.29 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUSDE?
SUSDE ‏‏רשם מחירATL של 1.012 USD.
מהו נפח המסחר של SUSDE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUSDE הוא -- USD.
האם SUSDE יעלה השנה?
SUSDE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUSDE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:44:38 (UTC+8)

