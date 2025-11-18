Ethena Staked ENA מחיר היום

מחיר Ethena Staked ENA (SENA) בזמן אמת היום הוא $ 0.268269, עם שינוי של 3.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SENA ל USD הוא $ 0.268269 לכל SENA.

Ethena Staked ENA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 255,287,729, עם היצע במחזור של 950.00M SENA. ב‑24 השעות האחרונות, SENA סחר בין $ 0.224652 (נמוך) ל $ 0.288248 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.31, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.224652.

ביצועים לטווח קצר, SENA נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -20.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ethena Staked ENA (SENA) מידע שוק

שווי שוק $ 255.29M$ 255.29M $ 255.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 255.29M$ 255.29M $ 255.29M אספקת מחזור 950.00M 950.00M 950.00M אספקה כוללת 949,995,020.6937542 949,995,020.6937542 949,995,020.6937542

שווי השוק הנוכחי של Ethena Staked ENA הוא $ 255.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SENA הוא 950.00M, עם היצע כולל של 949995020.6937542. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.29M.