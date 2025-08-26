עוד על ETF

ETF The Token סֵמֶל

ETF The Token מחיר (ETF)

לא רשום

1 ETF ל USDמחיר חי:

$0.00346526
$0.00346526$0.00346526
0.00%1D
mexc
USD
ETF The Token (ETF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:44:13 (UTC+8)

ETF The Token (ETF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.617664
$ 0.617664$ 0.617664

$ 0.00152818
$ 0.00152818$ 0.00152818

--

--

-12.09%

-12.09%

ETF The Token (ETF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00346526. במהלך 24 השעות האחרונות, ETF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.617664, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152818.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ETF The Token (ETF) מידע שוק

$ 72.77K
$ 72.77K$ 72.77K

--
----

$ 72.77K
$ 72.77K$ 72.77K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ETF The Token הוא $ 72.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETF הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.77K.

ETF The Token (ETF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ETF The Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלETF The Token ל USDהיה . $ +0.0000089178.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלETF The Token ל USDהיה $ +0.0008860635.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ETF The Tokenל USDהיה $ +0.0004892373255846817.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000089178+0.26%
60 ימים$ +0.0008860635+25.57%
90 ימים$ +0.0004892373255846817+16.44%

מה זהETF The Token (ETF)

What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.

ETF The Token (ETF) משאב

האתר הרשמי

ETF The Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ETF The Token (ETF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ETF The Token (ETF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ETF The Token.

בדוק את ETF The Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ETF למטבעות מקומיים

ETF The Token (ETF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ETF The Token (ETF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ETF The Token (ETF)

כמה שווה ETF The Token (ETF) היום?
החי ETFהמחיר ב USD הוא 0.00346526 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETF ל USD?
המחיר הנוכחי של ETF ל USD הוא $ 0.00346526. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ETF The Token?
שווי השוק של ETF הוא $ 72.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETF?
ההיצע במחזור של ETF הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETF?
‏‏ETF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.617664 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETF?
ETF ‏‏רשם מחירATL של 0.00152818 USD.
מהו נפח המסחר של ETF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETF הוא -- USD.
האם ETF יעלה השנה?
ETF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:44:13 (UTC+8)

