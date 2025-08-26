ETF The Token (ETF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.617664$ 0.617664 $ 0.617664 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00152818$ 0.00152818 $ 0.00152818 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -12.09% שינוי מחיר (7D) -12.09%

ETF The Token (ETF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00346526. במהלך 24 השעות האחרונות, ETF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.617664, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152818.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ETF The Token (ETF) מידע שוק

שווי שוק $ 72.77K$ 72.77K $ 72.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.77K$ 72.77K $ 72.77K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ETF The Token הוא $ 72.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETF הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.77K.