עוד על ETF

ETF מידע על מחיר

ETF מסמך לבן

ETF אתר רשמי

ETF טוקניומיקה

ETF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ETF Rocks סֵמֶל

ETF Rocks מחיר (ETF)

לא רשום

1 ETF ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ETF Rocks (ETF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:25:02 (UTC+8)

ETF Rocks (ETF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.88%

+9.88%

ETF Rocks (ETF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ETF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ETF Rocks (ETF) מידע שוק

$ 19.86K
$ 19.86K$ 19.86K

--
----

$ 19.86K
$ 19.86K$ 19.86K

1.62B
1.62B 1.62B

1,618,000,000.0
1,618,000,000.0 1,618,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ETF Rocks הוא $ 19.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETF הוא 1.62B, עם היצע כולל של 1618000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.86K.

ETF Rocks (ETF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ETF Rocksל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלETF Rocks ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלETF Rocks ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ETF Rocksל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+26.76%
60 ימים$ 0+88.20%
90 ימים$ 0--

מה זהETF Rocks (ETF)

ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ETF Rocks (ETF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ETF Rocksתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ETF Rocks (ETF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ETF Rocks (ETF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ETF Rocks.

בדוק את ETF Rocks תחזית המחיר עכשיו‏!

ETF למטבעות מקומיים

ETF Rocks (ETF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ETF Rocks (ETF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ETF Rocks (ETF)

כמה שווה ETF Rocks (ETF) היום?
החי ETFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETF ל USD?
המחיר הנוכחי של ETF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ETF Rocks?
שווי השוק של ETF הוא $ 19.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETF?
ההיצע במחזור של ETF הוא 1.62B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETF?
‏‏ETF השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETF?
ETF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ETF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETF הוא -- USD.
האם ETF יעלה השנה?
ETF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:25:02 (UTC+8)

ETF Rocks (ETF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.