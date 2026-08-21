Eternal Stake Finance מחיר היום

מחיר Eternal Stake Finance (ESF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ESF ל USD הוא $ 0 לכל ESF.

Eternal Stake Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 438,220, עם היצע במחזור של 1.25B ESF. ב‑24 השעות האחרונות, ESF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00105961, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ESF נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו +42.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.09K.

Eternal Stake Finance (ESF) מידע שוק

שווי שוק $ 438.22K$ 438.22K $ 438.22K נפח (24 שעות) $ 21.09K$ 21.09K $ 21.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 701.15K$ 701.15K $ 701.15K אספקת מחזור 1.25B 1.25B 1.25B אספקה כוללת 1,999,995,378.772141 1,999,995,378.772141 1,999,995,378.772141

שווי השוק הנוכחי של Eternal Stake Finance הוא $ 438.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.09K. ההיצע במחזור של ESF הוא 1.25B, עם היצע כולל של 1999995378.772141. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 701.15K.