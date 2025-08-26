ETCPOW (ETCPOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0072311 $ 0.0072311 $ 0.0072311 24 שעות נמוך $ 0.00767407 $ 0.00767407 $ 0.00767407 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0072311$ 0.0072311 $ 0.0072311 גבוה 24 שעות $ 0.00767407$ 0.00767407 $ 0.00767407 שיא כל הזמנים $ 2.82$ 2.82 $ 2.82 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00681948$ 0.00681948 $ 0.00681948 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -5.47% שינוי מחיר (7D) -4.86% שינוי מחיר (7D) -4.86%

ETCPOW (ETCPOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0072539. במהלך 24 השעות האחרונות, ETCPOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0072311 לבין שיא של $ 0.00767407, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETCPOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00681948.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETCPOW השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -5.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ETCPOW (ETCPOW) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.25M$ 7.25M $ 7.25M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ETCPOW הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETCPOW הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.25M.