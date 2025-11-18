ESV Capital מחיר היום

מחיר ESV Capital (ESVC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00371195, עם שינוי של 1.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ESVC ל USD הוא $ 0.00371195 לכל ESVC.

ESV Capital כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 371,195, עם היצע במחזור של 100.00M ESVC. ב‑24 השעות האחרונות, ESVC סחר בין $ 0.0035525 (נמוך) ל $ 0.00388062 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.193934, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00312262.

ביצועים לטווח קצר, ESVC נע ב -- בשעה האחרונה ו -39.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ESV Capital (ESVC) מידע שוק

שווי שוק $ 371.20K$ 371.20K $ 371.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 371.20K$ 371.20K $ 371.20K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

שווי השוק הנוכחי של ESV Capital הוא $ 371.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESVC הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999917.859929. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 371.20K.