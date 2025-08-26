Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.080111 $ 0.080111 $ 0.080111 24 שעות נמוך $ 0.083292 $ 0.083292 $ 0.083292 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.080111$ 0.080111 $ 0.080111 גבוה 24 שעות $ 0.083292$ 0.083292 $ 0.083292 שיא כל הזמנים $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.080111$ 0.080111 $ 0.080111 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -3.58% שינוי מחיר (7D) -8.40% שינוי מחיר (7D) -8.40%

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.080176. במהלך 24 השעות האחרונות, BAHIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.080111 לבין שיא של $ 0.083292, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAHIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.080111.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAHIA השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) מידע שוק

שווי שוק $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 801.76K$ 801.76K $ 801.76K אספקת מחזור 800.96K 800.96K 800.96K אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Esporte Clube Bahia Fan Token הוא $ 64.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAHIA הוא 800.96K, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 801.76K.