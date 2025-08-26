Escaped Lab Monkeys (MONKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00736887$ 0.00736887 $ 0.00736887 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.95% שינוי מחיר (1D) -7.94% שינוי מחיר (7D) -1.83% שינוי מחיר (7D) -1.83%

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00736887, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKEY השתנה ב +0.95% במהלך השעה האחרונה, -7.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 27.40K$ 27.40K $ 27.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.40K$ 27.40K $ 27.40K אספקת מחזור 932.94M 932.94M 932.94M אספקה כוללת 932,937,500.000001 932,937,500.000001 932,937,500.000001

שווי השוק הנוכחי של Escaped Lab Monkeys הוא $ 27.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKEY הוא 932.94M, עם היצע כולל של 932937500.000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.40K.