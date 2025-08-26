עוד על EROL

Erol Musk סֵמֶל

Erol Musk מחיר (EROL)

לא רשום

1 EROL ל USDמחיר חי:

$0.00018722
$0.00018722$0.00018722
-8.20%1D
mexc
USD
Erol Musk (EROL) טבלת מחירים חיה
Erol Musk (EROL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

-8.22%

+0.39%

+0.39%

Erol Musk (EROL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EROL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EROLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EROL השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -8.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Erol Musk (EROL) מידע שוק

$ 187.22K
$ 187.22K$ 187.22K

--
----

$ 187.22K
$ 187.22K$ 187.22K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Erol Musk הוא $ 187.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EROL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.22K.

Erol Musk (EROL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Erol Muskל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלErol Musk ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלErol Musk ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Erol Muskל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.22%
30 ימים$ 0-12.91%
60 ימים$ 0-25.23%
90 ימים$ 0--

מה זהErol Musk (EROL)

EROL is a community-driven memecoin inspired by Erol Musk, a fictional character on a mission to build a new life on Mars. Built on the Avalanche blockchain, it aims to bring fun and engagement to the crypto space. The project focuses on creating a vibrant community through humor, creativity, and Mars-themed initiatives, offering a unique and entertaining experience for token holders and enthusiasts alike.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Erol Musk (EROL) משאב

האתר הרשמי

Erol Muskתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Erol Musk (EROL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Erol Musk (EROL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Erol Musk.

בדוק את Erol Musk תחזית המחיר עכשיו‏!

EROL למטבעות מקומיים

Erol Musk (EROL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Erol Musk (EROL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EROL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Erol Musk (EROL)

כמה שווה Erol Musk (EROL) היום?
החי EROLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EROL ל USD?
המחיר הנוכחי של EROL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Erol Musk?
שווי השוק של EROL הוא $ 187.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EROL?
ההיצע במחזור של EROL הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EROL?
‏‏EROL השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EROL?
EROL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EROL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EROL הוא -- USD.
האם EROL יעלה השנה?
EROL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EROL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.