Erol Musk (EROL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.18% שינוי מחיר (1D) -8.22% שינוי מחיר (7D) +0.39%

Erol Musk (EROL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EROL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EROLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EROL השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -8.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Erol Musk (EROL) מידע שוק

שווי שוק $ 187.22K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 187.22K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Erol Musk הוא $ 187.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EROL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.22K.