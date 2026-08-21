ERIS Arbitrage LUNA מחיר היום

מחיר ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) בזמן אמת היום הוא $ 0.138856, עם שינוי של 6.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARBLUNA ל USD הוא $ 0.138856 לכל ARBLUNA.

ERIS Arbitrage LUNA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 189,457, עם היצע במחזור של 1.36M ARBLUNA. ב‑24 השעות האחרונות, ARBLUNA סחר בין $ 0.131119 (נמוך) ל $ 0.138421 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.606495, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.088229.

ביצועים לטווח קצר, ARBLUNA נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו +7.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 353.52.

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) מידע שוק

שווי שוק $ 189.46K$ 189.46K $ 189.46K נפח (24 שעות) $ 353.52$ 353.52 $ 353.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 189.46K$ 189.46K $ 189.46K אספקת מחזור 1.36M 1.36M 1.36M אספקה כוללת 1,364,419.374166 1,364,419.374166 1,364,419.374166

שווי השוק הנוכחי של ERIS Arbitrage LUNA הוא $ 189.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 353.52. ההיצע במחזור של ARBLUNA הוא 1.36M, עם היצע כולל של 1364419.374166. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.46K.