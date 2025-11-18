Eris Amplified Luna מחיר היום

מחיר Eris Amplified Luna (AMPLUNA) בזמן אמת היום הוא $ 0.139726, עם שינוי של 2.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMPLUNA ל USD הוא $ 0.139726 לכל AMPLUNA.

Eris Amplified Luna כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 421,407, עם היצע במחזור של 3.02M AMPLUNA. ב‑24 השעות האחרונות, AMPLUNA סחר בין $ 0.135586 (נמוך) ל $ 0.15016 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.1, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.07169.

ביצועים לטווח קצר, AMPLUNA נע ב +1.18% בשעה האחרונה ו -13.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) מידע שוק

שווי שוק $ 421.41K$ 421.41K $ 421.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 421.41K$ 421.41K $ 421.41K אספקת מחזור 3.02M 3.02M 3.02M אספקה כוללת 3,015,982.411505 3,015,982.411505 3,015,982.411505

שווי השוק הנוכחי של Eris Amplified Luna הוא $ 421.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMPLUNA הוא 3.02M, עם היצע כולל של 3015982.411505. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 421.41K.