erebus סֵמֶל

erebus מחיר (ERB)

לא רשום

1 ERB ל USDמחיר חי:

--
----
-5.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
erebus (ERB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:24:54 (UTC+8)

erebus (ERB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000782
$ 0.00000782$ 0.00000782
24 שעות נמוך
$ 0.00000839
$ 0.00000839$ 0.00000839
גבוה 24 שעות

$ 0.00000782
$ 0.00000782$ 0.00000782

$ 0.00000839
$ 0.00000839$ 0.00000839

$ 0.00054737
$ 0.00054737$ 0.00054737

$ 0.00000627
$ 0.00000627$ 0.00000627

0.00%

-5.91%

-2.26%

-2.26%

erebus (ERB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000079. במהלך 24 השעות האחרונות, ERB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000782 לבין שיא של $ 0.00000839, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00054737, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000627.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

erebus (ERB) מידע שוק

$ 7.89K
$ 7.89K$ 7.89K

--
----

$ 7.89K
$ 7.89K$ 7.89K

999.39M
999.39M 999.39M

999,386,255.701528
999,386,255.701528 999,386,255.701528

שווי השוק הנוכחי של erebus הוא $ 7.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERB הוא 999.39M, עם היצע כולל של 999386255.701528. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.89K.

erebus (ERB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של erebusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלerebus ל USDהיה . $ -0.0000000359.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלerebus ל USDהיה $ +0.0000016638.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של erebusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.91%
30 ימים$ -0.0000000359-0.45%
60 ימים$ +0.0000016638+21.06%
90 ימים$ 0--

מה זהerebus (ERB)

Erebus AI is an innovative AI agent designed to operate within the blockchain and cryptocurrency ecosystem, providing advanced analytical tools, predictive modeling, and data insights for digital assets. AI-Generated Art and Media with RunwayML: RunwayML provides platforms for AI-driven creative tools, which include capabilities for generating images, videos, and other forms of digital art through machine learning models. This technology allows for the creation of unique pieces of art or media that can then be tokenized into NFTs (Non-Fungible Tokens) on the blockchain, providing a digital certificate of ownership for digital art pieces

erebusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה erebus (ERB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות erebus (ERB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור erebus.

בדוק את erebus תחזית המחיר עכשיו‏!

erebus (ERB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של erebus (ERB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ERB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על erebus (ERB)

כמה שווה erebus (ERB) היום?
החי ERBהמחיר ב USD הוא 0.0000079 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ERB ל USD?
המחיר הנוכחי של ERB ל USD הוא $ 0.0000079. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של erebus?
שווי השוק של ERB הוא $ 7.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ERB?
ההיצע במחזור של ERB הוא 999.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ERB?
‏‏ERB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00054737 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ERB?
ERB ‏‏רשם מחירATL של 0.00000627 USD.
מהו נפח המסחר של ERB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ERB הוא -- USD.
האם ERB יעלה השנה?
ERB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ERB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
