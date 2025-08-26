erebus (ERB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00000782 גבוה 24 שעות $ 0.00000839 שיא כל הזמנים $ 0.00054737 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000627 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -5.91% שינוי מחיר (7D) -2.26%

erebus (ERB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000079. במהלך 24 השעות האחרונות, ERB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000782 לבין שיא של $ 0.00000839, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00054737, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000627.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

erebus (ERB) מידע שוק

שווי שוק $ 7.89K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.89K אספקת מחזור 999.39M אספקה כוללת 999,386,255.701528

שווי השוק הנוכחי של erebus הוא $ 7.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERB הוא 999.39M, עם היצע כולל של 999386255.701528. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.89K.