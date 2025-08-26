עוד על EPENDLE

Equilibria Finance ePENDLE סֵמֶל

Equilibria Finance ePENDLE מחיר (EPENDLE)

$2.81
0.00%1D
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) טבלת מחירים חיה
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) מידע על מחיר (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 2.88
$ 0.473555
+14.37%

+14.37%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) המחיר בזמן אמת של הוא $2.81. במהלך 24 השעות האחרונות, EPENDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPENDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.473555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPENDLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) מידע שוק

$ 23.77M$ 23.77M

$ 23.77M$ 23.77M

8.46M 8.46M

8,463,329.341516834 8,463,329.341516834

שווי השוק הנוכחי של Equilibria Finance ePENDLE הוא $ 23.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EPENDLE הוא 8.46M, עם היצע כולל של 8463329.341516834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.77M.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Equilibria Finance ePENDLEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEquilibria Finance ePENDLE ל USDהיה . $ +0.8855521110.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEquilibria Finance ePENDLE ל USDהיה $ +0.8616853760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Equilibria Finance ePENDLEל USDהיה $ +0.276775225212414.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.8855521110+31.51%
60 ימים$ +0.8616853760+30.66%
90 ימים$ +0.276775225212414+10.93%

מה זהEquilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Equilibria Finance ePENDLEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Equilibria Finance ePENDLE.

בדוק את Equilibria Finance ePENDLE תחזית המחיר עכשיו‏!

EPENDLE למטבעות מקומיים

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPENDLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

כמה שווה Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) היום?
החי EPENDLEהמחיר ב USD הוא 2.81 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EPENDLE ל USD?
המחיר הנוכחי של EPENDLE ל USD הוא $ 2.81. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Equilibria Finance ePENDLE?
שווי השוק של EPENDLE הוא $ 23.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EPENDLE?
ההיצע במחזור של EPENDLE הוא 8.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EPENDLE?
‏‏EPENDLE השיג מחיר שיא (ATH) של 2.88 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EPENDLE?
EPENDLE ‏‏רשם מחירATL של 0.473555 USD.
מהו נפח המסחר של EPENDLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EPENDLE הוא -- USD.
האם EPENDLE יעלה השנה?
EPENDLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EPENDLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

