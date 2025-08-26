Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 2.88 המחיר הנמוך ביותר $ 0.473555 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +14.37%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) המחיר בזמן אמת של הוא $2.81. במהלך 24 השעות האחרונות, EPENDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPENDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.473555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPENDLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) מידע שוק

שווי שוק $ 23.77M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.77M אספקת מחזור 8.46M אספקה כוללת 8,463,329.341516834

שווי השוק הנוכחי של Equilibria Finance ePENDLE הוא $ 23.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EPENDLE הוא 8.46M, עם היצע כולל של 8463329.341516834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.77M.