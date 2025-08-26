Equation (EQU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01760858 גבוה 24 שעות $ 0.01830213 שיא כל הזמנים $ 55.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00580789 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +3.14% שינוי מחיר (7D) +8.68%

Equation (EQU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01823383. במהלך 24 השעות האחרונות, EQU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01760858 לבין שיא של $ 0.01830213, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EQUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 55.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00580789.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EQU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +3.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Equation (EQU) מידע שוק

שווי שוק $ 18.90K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.46K אספקת מחזור 1.04M אספקה כוללת 2,164,012.199843723

שווי השוק הנוכחי של Equation הוא $ 18.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EQU הוא 1.04M, עם היצע כולל של 2164012.199843723. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.46K.