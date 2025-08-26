עוד על EQU

Equation סֵמֶל

Equation מחיר (EQU)

$0.01823383
+3.10%1D
Equation (EQU) טבלת מחירים חיה
Equation (EQU) מידע על מחיר (USD)

$ 0.01760858
24 שעות נמוך
$ 0.01830213
גבוה 24 שעות

$ 0.01760858
$ 0.01830213
$ 55.09
$ 0.00580789
Equation (EQU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01823383. במהלך 24 השעות האחרונות, EQU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01760858 לבין שיא של $ 0.01830213, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EQUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 55.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00580789.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EQU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +3.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Equation (EQU) מידע שוק

$ 18.90K
$ 39.46K
1.04M
2,164,012.199843723
שווי השוק הנוכחי של Equation הוא $ 18.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EQU הוא 1.04M, עם היצע כולל של 2164012.199843723. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.46K.

Equation (EQU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Equationל USDהיה $ +0.00055564.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEquation ל USDהיה . $ +0.0053450065.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEquation ל USDהיה $ +0.0173465444.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Equationל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00055564+3.14%
30 ימים$ +0.0053450065+29.31%
60 ימים$ +0.0173465444+95.13%
90 ימים$ 0--

מה זהEquation (EQU)

Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Equation (EQU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Equationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Equation (EQU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Equation (EQU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Equation.

בדוק את Equation תחזית המחיר עכשיו‏!

EQU למטבעות מקומיים

Equation (EQU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Equation (EQU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EQU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Equation (EQU)

כמה שווה Equation (EQU) היום?
החי EQUהמחיר ב USD הוא 0.01823383 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EQU ל USD?
המחיר הנוכחי של EQU ל USD הוא $ 0.01823383. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Equation?
שווי השוק של EQU הוא $ 18.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EQU?
ההיצע במחזור של EQU הוא 1.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EQU?
‏‏EQU השיג מחיר שיא (ATH) של 55.09 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EQU?
EQU ‏‏רשם מחירATL של 0.00580789 USD.
מהו נפח המסחר של EQU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EQU הוא -- USD.
האם EQU יעלה השנה?
EQU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EQU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.