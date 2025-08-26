eosDAC (EOSDAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.273916$ 0.273916 $ 0.273916 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.04% שינוי מחיר (7D) -0.10% שינוי מחיר (7D) -0.10%

eosDAC (EOSDAC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EOSDAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EOSDACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.273916, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EOSDAC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

eosDAC (EOSDAC) מידע שוק

שווי שוק $ 109.80K$ 109.80K $ 109.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.98K$ 136.98K $ 136.98K אספקת מחזור 961.92M 961.92M 961.92M אספקה כוללת 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של eosDAC הוא $ 109.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EOSDAC הוא 961.92M, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.98K.