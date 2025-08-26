Envision Labs (VIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01061302 $ 0.01061302 $ 0.01061302 24 שעות נמוך $ 0.01138393 $ 0.01138393 $ 0.01138393 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01061302$ 0.01061302 $ 0.01061302 גבוה 24 שעות $ 0.01138393$ 0.01138393 $ 0.01138393 שיא כל הזמנים $ 0.203013$ 0.203013 $ 0.203013 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00768067$ 0.00768067 $ 0.00768067 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.06% שינוי מחיר (7D) -6.49% שינוי מחיר (7D) -6.49%

Envision Labs (VIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01062478. במהלך 24 השעות האחרונות, VIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01061302 לבין שיא של $ 0.01138393, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.203013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00768067.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Envision Labs (VIS) מידע שוק

שווי שוק $ 584.39K$ 584.39K $ 584.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 55.00M 55.00M 55.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Envision Labs הוא $ 584.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIS הוא 55.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.