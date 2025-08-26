EnteriseCoin (ENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 המחיר הנמוך ביותר $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

EnteriseCoin (ENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.086784. במהלך 24 השעות האחרונות, ENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.094847, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.077312.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EnteriseCoin (ENT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.39M$ 43.39M $ 43.39M אספקת מחזור 16.05M 16.05M 16.05M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EnteriseCoin הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ENT הוא 16.05M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.39M.