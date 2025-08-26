עוד על ENT

ENT מידע על מחיר

ENT מסמך לבן

ENT אתר רשמי

ENT טוקניומיקה

ENT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

EnteriseCoin סֵמֶל

EnteriseCoin מחיר (ENT)

לא רשום

1 ENT ל USDמחיר חי:

$0.086784
$0.086784$0.086784
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
EnteriseCoin (ENT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:36:46 (UTC+8)

EnteriseCoin (ENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.094847
$ 0.094847$ 0.094847

$ 0.077312
$ 0.077312$ 0.077312

--

--

0.00%

0.00%

EnteriseCoin (ENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.086784. במהלך 24 השעות האחרונות, ENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.094847, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.077312.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EnteriseCoin (ENT) מידע שוק

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 43.39M
$ 43.39M$ 43.39M

16.05M
16.05M 16.05M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EnteriseCoin הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ENT הוא 16.05M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.39M.

EnteriseCoin (ENT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EnteriseCoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnteriseCoin ל USDהיה . $ -0.0023211075.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnteriseCoin ל USDהיה $ +0.0001739151.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EnteriseCoinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0023211075-2.67%
60 ימים$ +0.0001739151+0.20%
90 ימים$ 0--

מה זהEnteriseCoin (ENT)

"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

EnteriseCoin (ENT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

EnteriseCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EnteriseCoin (ENT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EnteriseCoin (ENT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EnteriseCoin.

בדוק את EnteriseCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

ENT למטבעות מקומיים

EnteriseCoin (ENT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EnteriseCoin (ENT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ENT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EnteriseCoin (ENT)

כמה שווה EnteriseCoin (ENT) היום?
החי ENTהמחיר ב USD הוא 0.086784 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ENT ל USD?
המחיר הנוכחי של ENT ל USD הוא $ 0.086784. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EnteriseCoin?
שווי השוק של ENT הוא $ 1.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ENT?
ההיצע במחזור של ENT הוא 16.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ENT?
‏‏ENT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.094847 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ENT?
ENT ‏‏רשם מחירATL של 0.077312 USD.
מהו נפח המסחר של ENT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ENT הוא -- USD.
האם ENT יעלה השנה?
ENT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ENT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:36:46 (UTC+8)

EnteriseCoin (ENT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.