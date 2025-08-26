Entangle (NTGL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.82$ 2.82 $ 2.82 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Entangle (NTGL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NTGL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NTGLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NTGL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Entangle (NTGL) מידע שוק

שווי שוק $ 103.75M$ 103.75M $ 103.75M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.55M$ 144.55M $ 144.55M אספקת מחזור 616.34B 616.34B 616.34B אספקה כוללת 843,000,000,000.0 843,000,000,000.0 843,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Entangle הוא $ 103.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NTGL הוא 616.34B, עם היצע כולל של 843000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.55M.