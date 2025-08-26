EnKrypto (KRYPT) מידע על מחיר (USD)

EnKrypto (KRYPT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KRYPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRYPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01708923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRYPT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EnKrypto (KRYPT) מידע שוק

שווי שוק $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K אספקת מחזור 957.11M 957.11M 957.11M אספקה כוללת 999,984,931.441526 999,984,931.441526 999,984,931.441526

שווי השוק הנוכחי של EnKrypto הוא $ 11.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRYPT הוא 957.11M, עם היצע כולל של 999984931.441526. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.96K.