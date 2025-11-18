EnKryptedAI מחיר היום

מחיר EnKryptedAI (KRAI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KRAI ל USD הוא -- לכל KRAI.

EnKryptedAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,326.16, עם היצע במחזור של 1.00B KRAI. ב‑24 השעות האחרונות, KRAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.051856, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KRAI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EnKryptedAI (KRAI) מידע שוק

שווי שוק $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,197,976.246543 1,000,197,976.246543 1,000,197,976.246543

שווי השוק הנוכחי של EnKryptedAI הוא $ 6.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000197976.246543. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.33K.