Engines of Fury מחיר היום

מחיר Engines of Fury (FURY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FURY ל USD הוא $ 0 לכל FURY.

Engines of Fury כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,246.11, עם היצע במחזור של 87.80M FURY. ב‑24 השעות האחרונות, FURY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.943593, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FURY נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.21.

Engines of Fury (FURY) מידע שוק

שווי שוק $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K נפח (24 שעות) $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.66K$ 20.66K $ 20.66K אספקת מחזור 87.80M 87.80M 87.80M אספקה כוללת 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Engines of Fury הוא $ 15.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.21. ההיצע במחזור של FURY הוא 87.80M, עם היצע כולל של 119000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.66K.