Energy Select Sector SPDR Fund xStock מחיר היום

מחיר Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) בזמן אמת היום הוא $ 63.26, עם שינוי של 0.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XLEX ל USD הוא $ 63.26 לכל XLEX.

Energy Select Sector SPDR Fund xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 546,457, עם היצע במחזור של 8.64K XLEX. ב‑24 השעות האחרונות, XLEX סחר בין $ 63.73 (נמוך) ל $ 64.04 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 156.96, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 53.04.

ביצועים לטווח קצר, XLEX נע ב -0.76% בשעה האחרונה ו +4.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 465.69.

Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) מידע שוק

שווי שוק $ 546.46K$ 546.46K $ 546.46K נפח (24 שעות) $ 465.69$ 465.69 $ 465.69 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.56M$ 72.56M $ 72.56M אספקת מחזור 8.64K 8.64K 8.64K אספקה כוללת 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306

שווי השוק הנוכחי של Energy Select Sector SPDR Fund xStock הוא $ 546.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 465.69. ההיצע במחזור של XLEX הוא 8.64K, עם היצע כולל של 1147030.326617306. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.56M.