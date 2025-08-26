עוד על WOKE

End Wokeness סֵמֶל

End Wokeness מחיר (WOKE)

לא רשום

1 WOKE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
End Wokeness (WOKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:57:45 (UTC+8)

End Wokeness (WOKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00213808
$ 0.00213808$ 0.00213808

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

End Wokeness (WOKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00213808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

End Wokeness (WOKE) מידע שוק

$ 1.78K
$ 1.78K$ 1.78K

--
----

$ 1.78K
$ 1.78K$ 1.78K

970.84M
970.84M 970.84M

970,840,644.84
970,840,644.84 970,840,644.84

שווי השוק הנוכחי של End Wokeness הוא $ 1.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOKE הוא 970.84M, עם היצע כולל של 970840644.84. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.78K.

End Wokeness (WOKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של End Wokenessל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnd Wokeness ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnd Wokeness ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של End Wokenessל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-20.56%
60 ימים$ 0-27.26%
90 ימים$ 0--

מה זהEnd Wokeness (WOKE)

End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.

End Wokeness (WOKE) משאב

האתר הרשמי

End Wokenessתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה End Wokeness (WOKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות End Wokeness (WOKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור End Wokeness.

בדוק את End Wokeness תחזית המחיר עכשיו‏!

WOKE למטבעות מקומיים

End Wokeness (WOKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של End Wokeness (WOKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על End Wokeness (WOKE)

כמה שווה End Wokeness (WOKE) היום?
החי WOKEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOKE ל USD?
המחיר הנוכחי של WOKE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של End Wokeness?
שווי השוק של WOKE הוא $ 1.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOKE?
ההיצע במחזור של WOKE הוא 970.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOKE?
‏‏WOKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00213808 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOKE?
WOKE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WOKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOKE הוא -- USD.
האם WOKE יעלה השנה?
WOKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:57:45 (UTC+8)

