End Wokeness (WOKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00213808$ 0.00213808 $ 0.00213808 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

End Wokeness (WOKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00213808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

End Wokeness (WOKE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.78K$ 1.78K $ 1.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.78K$ 1.78K $ 1.78K אספקת מחזור 970.84M 970.84M 970.84M אספקה כוללת 970,840,644.84 970,840,644.84 970,840,644.84

שווי השוק הנוכחי של End Wokeness הוא $ 1.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOKE הוא 970.84M, עם היצע כולל של 970840644.84. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.78K.