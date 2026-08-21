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מחיר Empulser Enterprises בזמן אמת היום הוא 0.01276789 USD.$CPT שווי השוק הוא 89,374 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר $CPT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Empulser Enterprises בזמן אמת היום הוא 0.01276789 USD.$CPT שווי השוק הוא 89,374 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר $CPT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Empulser Enterprises סֵמֶל

Empulser Enterprises מחיר ($CPT)

לא רשום

1 $CPT ל USDמחיר חי:

$0.01276977
$0.01276977$0.01276977
-0.07%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Empulser Enterprises ($CPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 16:59:53 (UTC+8)

Empulser Enterprises מחיר היום

מחיר Empulser Enterprises ($CPT) בזמן אמת היום הוא $ 0.01276789, עם שינוי של 7.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $CPT ל USD הוא $ 0.01276789 לכל $CPT.

Empulser Enterprises כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,374, עם היצע במחזור של 7.00M $CPT. ב‑24 השעות האחרונות, $CPT סחר בין $ 0.01273444 (נמוך) ל $ 0.01461545 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.409879, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01069278.

ביצועים לטווח קצר, $CPT נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -32.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.32K.

Empulser Enterprises ($CPT) מידע שוק

$ 89.37K
$ 89.37K$ 89.37K

$ 2.32K
$ 2.32K$ 2.32K

$ 89.37K
$ 89.37K$ 89.37K

7.00M
7.00M 7.00M

6,999,985.816115
6,999,985.816115 6,999,985.816115

שווי השוק הנוכחי של Empulser Enterprises הוא $ 89.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.32K. ההיצע במחזור של $CPT הוא 7.00M, עם היצע כולל של 6999985.816115. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.37K.

Empulser Enterprises היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01273444
$ 0.01273444$ 0.01273444
24 שעות נמוך
$ 0.01461545
$ 0.01461545$ 0.01461545
גבוה 24 שעות

$ 0.01273444
$ 0.01273444$ 0.01273444

$ 0.01461545
$ 0.01461545$ 0.01461545

$ 0.409879
$ 0.409879$ 0.409879

$ 0.01069278
$ 0.01069278$ 0.01069278

+0.26%

-7.54%

-32.57%

-32.57%

Empulser Enterprises ($CPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Empulser Enterprisesל USDהיה $ -0.001042108961405278.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEmpulser Enterprises ל USDהיה . $ -0.0108374578.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEmpulser Enterprises ל USDהיה $ -0.0112360483.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Empulser Enterprisesל USDהיה $ -0.000000000902983275.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001042108961405278-7.54%
30 ימים$ -0.0108374578-84.88%
60 ימים$ -0.0112360483-88.00%
90 ימים$ -0.000000000902983275-0.00%

תחזית מחיר עבור Empulser Enterprises

Empulser Enterprises ($CPT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של $CPT הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Empulser Enterprises ($CPT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Empulser Enterprises עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
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הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
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Empulser Enterprises ($CPT) משאב

האתר הרשמי

קטגוריה :

EnergyInternet of Things (IOT)Made in USA

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 16:59:53 (UTC+8)

Empulser Enterprises ($CPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
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מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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