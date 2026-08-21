Empulser Enterprises מחיר היום

מחיר Empulser Enterprises ($CPT) בזמן אמת היום הוא $ 0.01276789, עם שינוי של 7.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $CPT ל USD הוא $ 0.01276789 לכל $CPT.

Empulser Enterprises כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,374, עם היצע במחזור של 7.00M $CPT. ב‑24 השעות האחרונות, $CPT סחר בין $ 0.01273444 (נמוך) ל $ 0.01461545 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.409879, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01069278.

ביצועים לטווח קצר, $CPT נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -32.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.32K.

Empulser Enterprises ($CPT) מידע שוק

שווי שוק $ 89.37K$ 89.37K $ 89.37K נפח (24 שעות) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.37K$ 89.37K $ 89.37K אספקת מחזור 7.00M 7.00M 7.00M אספקה כוללת 6,999,985.816115 6,999,985.816115 6,999,985.816115

שווי השוק הנוכחי של Empulser Enterprises הוא $ 89.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.32K. ההיצע במחזור של $CPT הוא 7.00M, עם היצע כולל של 6999985.816115. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.37K.