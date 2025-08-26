עוד על ∅

Emptiness Coin סֵמֶל

Emptiness Coin מחיר (∅)

לא רשום

1 ∅ ל USDמחיר חי:

--
----
-8.60%1D
mexc
USD
Emptiness Coin (∅) טבלת מחירים חיה
Emptiness Coin (∅) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109953
$ 0.00109953$ 0.00109953

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-8.68%

-0.47%

-0.47%

Emptiness Coin (∅) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ∅ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ∅השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ∅ השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Emptiness Coin (∅) מידע שוק

$ 29.63K
$ 29.63K$ 29.63K

--
----

$ 29.63K
$ 29.63K$ 29.63K

999.25M
999.25M 999.25M

999,246,892.147297
999,246,892.147297 999,246,892.147297

שווי השוק הנוכחי של Emptiness Coin הוא $ 29.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ∅ הוא 999.25M, עם היצע כולל של 999246892.147297. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.63K.

Emptiness Coin (∅) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Emptiness Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEmptiness Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEmptiness Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Emptiness Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.68%
30 ימים$ 0-20.02%
60 ימים$ 0-9.04%
90 ימים$ 0--

מה זהEmptiness Coin (∅)

Emptiness Coin is a memecoin with a philosophy—one that embraces the spaces others overlook. It’s not just another token; it’s a reflection of simplicity, patience, and the art of letting go. Built for those who understand that in the noise of the markets, true clarity emerges from emptiness. More than a meme, Emptiness Coin invites you to trade with a clear mind and find value where others see nothing. Because sometimes, holding nothing is holding everything.

Emptiness Coin (∅) משאב

האתר הרשמי

Emptiness Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Emptiness Coin (∅) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Emptiness Coin (∅) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Emptiness Coin.

בדוק את Emptiness Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

∅ למטבעות מקומיים

Emptiness Coin (∅) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Emptiness Coin (∅) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ∅ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Emptiness Coin (∅)

כמה שווה Emptiness Coin (∅) היום?
החי ∅המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ∅ ל USD?
המחיר הנוכחי של ∅ ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Emptiness Coin?
שווי השוק של ∅ הוא $ 29.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ∅?
ההיצע במחזור של ∅ הוא 999.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ∅?
‏‏∅ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00109953 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ∅?
∅ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ∅?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ∅ הוא -- USD.
האם ∅ יעלה השנה?
∅ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ∅ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.