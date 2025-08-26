Emptiness Coin (∅) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00109953$ 0.00109953 $ 0.00109953 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -8.68% שינוי מחיר (7D) -0.47% שינוי מחיר (7D) -0.47%

Emptiness Coin (∅) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ∅ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ∅השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ∅ השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Emptiness Coin (∅) מידע שוק

שווי שוק $ 29.63K$ 29.63K $ 29.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.63K$ 29.63K $ 29.63K אספקת מחזור 999.25M 999.25M 999.25M אספקה כוללת 999,246,892.147297 999,246,892.147297 999,246,892.147297

שווי השוק הנוכחי של Emptiness Coin הוא $ 29.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ∅ הוא 999.25M, עם היצע כולל של 999246892.147297. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.63K.