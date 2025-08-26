עוד על MAGNUS

Emotional Support Dog סֵמֶל

Emotional Support Dog מחיר (MAGNUS)

לא רשום

1 MAGNUS ל USDמחיר חי:

--
----
-6.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Emotional Support Dog (MAGNUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:57:29 (UTC+8)

Emotional Support Dog (MAGNUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.29%

-8.33%

-8.33%

Emotional Support Dog (MAGNUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGNUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGNUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGNUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Emotional Support Dog (MAGNUS) מידע שוק

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

--
----

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

970.00M
970.00M 970.00M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Emotional Support Dog הוא $ 8.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGNUS הוא 970.00M, עם היצע כולל של 970000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.99K.

Emotional Support Dog (MAGNUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Emotional Support Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEmotional Support Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEmotional Support Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Emotional Support Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.29%
30 ימים$ 0+22.08%
60 ימים$ 0+88.62%
90 ימים$ 0--

מה זהEmotional Support Dog (MAGNUS)

MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Emotional Support Dog (MAGNUS) משאב

האתר הרשמי

Emotional Support Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Emotional Support Dog (MAGNUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Emotional Support Dog (MAGNUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Emotional Support Dog.

בדוק את Emotional Support Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

MAGNUS למטבעות מקומיים

Emotional Support Dog (MAGNUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Emotional Support Dog (MAGNUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAGNUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Emotional Support Dog (MAGNUS)

כמה שווה Emotional Support Dog (MAGNUS) היום?
החי MAGNUSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAGNUS ל USD?
המחיר הנוכחי של MAGNUS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Emotional Support Dog?
שווי השוק של MAGNUS הוא $ 8.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAGNUS?
ההיצע במחזור של MAGNUS הוא 970.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAGNUS?
‏‏MAGNUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAGNUS?
MAGNUS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MAGNUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAGNUS הוא -- USD.
האם MAGNUS יעלה השנה?
MAGNUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAGNUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
