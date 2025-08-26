Emotional Support Dog (MAGNUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.29% שינוי מחיר (7D) -8.33%

Emotional Support Dog (MAGNUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGNUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGNUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGNUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Emotional Support Dog (MAGNUS) מידע שוק

שווי שוק $ 8.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.99K אספקת מחזור 970.00M אספקה כוללת 970,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Emotional Support Dog הוא $ 8.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGNUS הוא 970.00M, עם היצע כולל של 970000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.99K.