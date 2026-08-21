Emotional Support Alligator מחיר היום

מחיר Emotional Support Alligator (WALLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WALLY ל USD הוא $ 0 לכל WALLY.

Emotional Support Alligator כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,770.55, עם היצע במחזור של 10.00B WALLY. ב‑24 השעות האחרונות, WALLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00247871, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WALLY נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Emotional Support Alligator (WALLY) מידע שוק

שווי שוק $ 17.77K$ 17.77K $ 17.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.77K$ 17.77K $ 17.77K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Emotional Support Alligator הוא $ 17.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WALLY הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.77K.