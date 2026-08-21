Emorya Finance מחיר היום

מחיר Emorya Finance (EMR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMR ל USD הוא $ 0 לכל EMR.

Emorya Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 182,961, עם היצע במחזור של 947.90M EMR. ב‑24 השעות האחרונות, EMR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04461771, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EMR נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +23.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.22K.

Emorya Finance (EMR) מידע שוק

שווי שוק $ 182.96K$ 182.96K $ 182.96K נפח (24 שעות) $ 1.22K$ 1.22K $ 1.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.02K$ 193.02K $ 193.02K אספקת מחזור 947.90M 947.90M 947.90M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Emorya Finance הוא $ 182.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.22K. ההיצע במחזור של EMR הוא 947.90M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.02K.