Emilia (EMILIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00733876$ 0.00733876 $ 0.00733876 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.93% שינוי מחיר (1D) -14.95% שינוי מחיר (7D) -16.29% שינוי מחיר (7D) -16.29%

Emilia (EMILIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EMILIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMILIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00733876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMILIA השתנה ב -4.93% במהלך השעה האחרונה, -14.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Emilia (EMILIA) מידע שוק

שווי שוק $ 107.15K$ 107.15K $ 107.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.78K$ 112.78K $ 112.78K אספקת מחזור 950.00M 950.00M 950.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Emilia הוא $ 107.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMILIA הוא 950.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.78K.