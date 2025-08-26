EmerCoin (EMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 11.21$ 11.21 $ 11.21 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.74% שינוי מחיר (7D) +5.74%

EmerCoin (EMC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00207337. במהלך 24 השעות האחרונות, EMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EmerCoin (EMC) מידע שוק

שווי שוק $ 99.78K$ 99.78K $ 99.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M אספקת מחזור 48.12M 48.12M 48.12M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EmerCoin הוא $ 99.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMC הוא 48.12M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.07M.