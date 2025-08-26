Elumia (ELU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.156488
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00%
שינוי מחיר (1D) +7.51%
שינוי מחיר (7D) +25.99%

Elumia (ELU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.156488, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELU השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +7.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elumia (ELU) מידע שוק

שווי שוק $ 71.59K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 134.77K
אספקת מחזור 531.16M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Elumia הוא $ 71.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELU הוא 531.16M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.77K.