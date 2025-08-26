עוד על GARY

GARY מידע על מחיר

GARY אתר רשמי

GARY טוקניומיקה

GARY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Elons Pet Snail סֵמֶל

Elons Pet Snail מחיר (GARY)

לא רשום

1 GARY ל USDמחיר חי:

$0.00275249
$0.00275249$0.00275249
-6.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Elons Pet Snail (GARY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:22:12 (UTC+8)

Elons Pet Snail (GARY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00268537
$ 0.00268537$ 0.00268537
24 שעות נמוך
$ 0.00299863
$ 0.00299863$ 0.00299863
גבוה 24 שעות

$ 0.00268537
$ 0.00268537$ 0.00268537

$ 0.00299863
$ 0.00299863$ 0.00299863

$ 0.164411
$ 0.164411$ 0.164411

$ 0.00170855
$ 0.00170855$ 0.00170855

0.00%

-6.86%

-0.39%

-0.39%

Elons Pet Snail (GARY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00275249. במהלך 24 השעות האחרונות, GARY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00268537 לבין שיא של $ 0.00299863, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GARYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.164411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00170855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GARY השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elons Pet Snail (GARY) מידע שוק

$ 121.11K
$ 121.11K$ 121.11K

--
----

$ 121.11K
$ 121.11K$ 121.11K

44.00M
44.00M 44.00M

44,000,000.0
44,000,000.0 44,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Elons Pet Snail הוא $ 121.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GARY הוא 44.00M, עם היצע כולל של 44000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.11K.

Elons Pet Snail (GARY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Elons Pet Snailל USDהיה $ -0.000202743611450288.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElons Pet Snail ל USDהיה . $ -0.0005441402.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElons Pet Snail ל USDהיה $ -0.0005493336.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Elons Pet Snailל USDהיה $ -0.0018662509630823375.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000202743611450288-6.86%
30 ימים$ -0.0005441402-19.76%
60 ימים$ -0.0005493336-19.95%
90 ימים$ -0.0018662509630823375-40.40%

מה זהElons Pet Snail (GARY)

GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Elons Pet Snail (GARY) משאב

האתר הרשמי

Elons Pet Snailתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elons Pet Snail (GARY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elons Pet Snail (GARY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elons Pet Snail.

בדוק את Elons Pet Snail תחזית המחיר עכשיו‏!

GARY למטבעות מקומיים

Elons Pet Snail (GARY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elons Pet Snail (GARY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GARY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Elons Pet Snail (GARY)

כמה שווה Elons Pet Snail (GARY) היום?
החי GARYהמחיר ב USD הוא 0.00275249 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GARY ל USD?
המחיר הנוכחי של GARY ל USD הוא $ 0.00275249. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elons Pet Snail?
שווי השוק של GARY הוא $ 121.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GARY?
ההיצע במחזור של GARY הוא 44.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GARY?
‏‏GARY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.164411 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GARY?
GARY ‏‏רשם מחירATL של 0.00170855 USD.
מהו נפח המסחר של GARY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GARY הוא -- USD.
האם GARY יעלה השנה?
GARY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GARY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:22:12 (UTC+8)

Elons Pet Snail (GARY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.