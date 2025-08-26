Elons Pet Snail (GARY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00268537 $ 0.00268537 $ 0.00268537 24 שעות נמוך $ 0.00299863 $ 0.00299863 $ 0.00299863 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00268537$ 0.00268537 $ 0.00268537 גבוה 24 שעות $ 0.00299863$ 0.00299863 $ 0.00299863 שיא כל הזמנים $ 0.164411$ 0.164411 $ 0.164411 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00170855$ 0.00170855 $ 0.00170855 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -6.86% שינוי מחיר (7D) -0.39% שינוי מחיר (7D) -0.39%

Elons Pet Snail (GARY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00275249. במהלך 24 השעות האחרונות, GARY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00268537 לבין שיא של $ 0.00299863, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GARYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.164411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00170855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GARY השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elons Pet Snail (GARY) מידע שוק

שווי שוק $ 121.11K$ 121.11K $ 121.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 121.11K$ 121.11K $ 121.11K אספקת מחזור 44.00M 44.00M 44.00M אספקה כוללת 44,000,000.0 44,000,000.0 44,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Elons Pet Snail הוא $ 121.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GARY הוא 44.00M, עם היצע כולל של 44000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.11K.