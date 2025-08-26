ElonRWA (ELONRWA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.70% שינוי מחיר (1D) -20.11% שינוי מחיר (7D) -18.62% שינוי מחיר (7D) -18.62%

ElonRWA (ELONRWA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELONRWA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELONRWAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELONRWA השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -20.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ElonRWA (ELONRWA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M אספקת מחזור 32.42B 32.42B 32.42B אספקה כוללת 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0

שווי השוק הנוכחי של ElonRWA הוא $ 1.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELONRWA הוא 32.42B, עם היצע כולל של 69696969696.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.39M.