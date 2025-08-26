עוד על ELONIA

Elonia Trump סֵמֶל

Elonia Trump מחיר (ELONIA)

לא רשום

1 ELONIA ל USDמחיר חי:

--
----
+0.50%1D
USD
Elonia Trump (ELONIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:22:02 (UTC+8)

Elonia Trump (ELONIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

+0.57%

+1.58%

+1.58%

Elonia Trump (ELONIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELONIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELONIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELONIA השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, +0.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elonia Trump (ELONIA) מידע שוק

$ 272.21K
$ 272.21K$ 272.21K

--
----

$ 272.21K
$ 272.21K$ 272.21K

68.29B
68.29B 68.29B

68,291,695,525.92136
68,291,695,525.92136 68,291,695,525.92136

שווי השוק הנוכחי של Elonia Trump הוא $ 272.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELONIA הוא 68.29B, עם היצע כולל של 68291695525.92136. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.21K.

Elonia Trump (ELONIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Elonia Trumpל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElonia Trump ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElonia Trump ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Elonia Trumpל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.57%
30 ימים$ 0-1.12%
60 ימים$ 0+70.74%
90 ימים$ 0--

מה זהElonia Trump (ELONIA)

A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Elonia Trump (ELONIA) משאב

האתר הרשמי

Elonia Trumpתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elonia Trump (ELONIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elonia Trump (ELONIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elonia Trump.

בדוק את Elonia Trump תחזית המחיר עכשיו‏!

ELONIA למטבעות מקומיים

Elonia Trump (ELONIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elonia Trump (ELONIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELONIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Elonia Trump (ELONIA)

כמה שווה Elonia Trump (ELONIA) היום?
החי ELONIAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ELONIA ל USD?
המחיר הנוכחי של ELONIA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elonia Trump?
שווי השוק של ELONIA הוא $ 272.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ELONIA?
ההיצע במחזור של ELONIA הוא 68.29B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ELONIA?
‏‏ELONIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ELONIA?
ELONIA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ELONIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ELONIA הוא -- USD.
האם ELONIA יעלה השנה?
ELONIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ELONIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.