Elonia Trump (ELONIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) +0.57% שינוי מחיר (7D) +1.58% שינוי מחיר (7D) +1.58%

Elonia Trump (ELONIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELONIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELONIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELONIA השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, +0.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elonia Trump (ELONIA) מידע שוק

שווי שוק $ 272.21K$ 272.21K $ 272.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 272.21K$ 272.21K $ 272.21K אספקת מחזור 68.29B 68.29B 68.29B אספקה כוללת 68,291,695,525.92136 68,291,695,525.92136 68,291,695,525.92136

שווי השוק הנוכחי של Elonia Trump הוא $ 272.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELONIA הוא 68.29B, עם היצע כולל של 68291695525.92136. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.21K.