Elon Trump (ET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -10.21% שינוי מחיר (7D) +1.84% שינוי מחיר (7D) +1.84%

Elon Trump (ET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ET השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -10.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elon Trump (ET) מידע שוק

שווי שוק $ 50.06K$ 50.06K $ 50.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.06K$ 50.06K $ 50.06K אספקת מחזור 2.10T 2.10T 2.10T אספקה כוללת 2,099,999,541,074.0 2,099,999,541,074.0 2,099,999,541,074.0

שווי השוק הנוכחי של Elon Trump הוא $ 50.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ET הוא 2.10T, עם היצע כולל של 2099999541074.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.06K.