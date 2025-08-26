עוד על WHOREN

elizabath whoren סֵמֶל

elizabath whoren מחיר (WHOREN)

לא רשום

1 WHOREN ל USDמחיר חי:

$0.00038341
-12.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
elizabath whoren (WHOREN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:19:39 (UTC+8)

elizabath whoren (WHOREN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00037535
24 שעות נמוך
$ 0.00043808
גבוה 24 שעות

$ 0.00037535
$ 0.00043808
$ 0.379585
$ 0.00036909
+0.43%

-12.45%

-1.62%

-1.62%

elizabath whoren (WHOREN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0003834. במהלך 24 השעות האחרונות, WHOREN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00037535 לבין שיא של $ 0.00043808, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHORENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.379585, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00036909.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHOREN השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -12.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

elizabath whoren (WHOREN) מידע שוק

$ 38.33K
--
$ 38.33K
99.95M
99,947,806.25
שווי השוק הנוכחי של elizabath whoren הוא $ 38.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHOREN הוא 99.95M, עם היצע כולל של 99947806.25. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.33K.

elizabath whoren (WHOREN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של elizabath whorenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלelizabath whoren ל USDהיה . $ -0.0001158188.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלelizabath whoren ל USDהיה $ -0.0000403748.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של elizabath whorenל USDהיה $ -0.0002064653606799479.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.45%
30 ימים$ -0.0001158188-30.20%
60 ימים$ -0.0000403748-10.53%
90 ימים$ -0.0002064653606799479-35.00%

מה זהelizabath whoren (WHOREN)

elizabath whoren (WHOREN) משאב

האתר הרשמי

elizabath whorenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה elizabath whoren (WHOREN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות elizabath whoren (WHOREN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור elizabath whoren.

בדוק את elizabath whoren תחזית המחיר עכשיו‏!

WHOREN למטבעות מקומיים

elizabath whoren (WHOREN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של elizabath whoren (WHOREN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WHOREN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על elizabath whoren (WHOREN)

כמה שווה elizabath whoren (WHOREN) היום?
החי WHORENהמחיר ב USD הוא 0.0003834 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WHOREN ל USD?
המחיר הנוכחי של WHOREN ל USD הוא $ 0.0003834. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של elizabath whoren?
שווי השוק של WHOREN הוא $ 38.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WHOREN?
ההיצע במחזור של WHOREN הוא 99.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WHOREN?
‏‏WHOREN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.379585 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WHOREN?
WHOREN ‏‏רשם מחירATL של 0.00036909 USD.
מהו נפח המסחר של WHOREN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WHOREN הוא -- USD.
האם WHOREN יעלה השנה?
WHOREN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WHOREN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:19:39 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.