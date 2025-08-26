elizabath whoren (WHOREN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00037535 $ 0.00037535 $ 0.00037535 24 שעות נמוך $ 0.00043808 $ 0.00043808 $ 0.00043808 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00037535$ 0.00037535 $ 0.00037535 גבוה 24 שעות $ 0.00043808$ 0.00043808 $ 0.00043808 שיא כל הזמנים $ 0.379585$ 0.379585 $ 0.379585 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00036909$ 0.00036909 $ 0.00036909 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -12.45% שינוי מחיר (7D) -1.62% שינוי מחיר (7D) -1.62%

elizabath whoren (WHOREN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0003834. במהלך 24 השעות האחרונות, WHOREN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00037535 לבין שיא של $ 0.00043808, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHORENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.379585, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00036909.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHOREN השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -12.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

elizabath whoren (WHOREN) מידע שוק

שווי שוק $ 38.33K$ 38.33K $ 38.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.33K$ 38.33K $ 38.33K אספקת מחזור 99.95M 99.95M 99.95M אספקה כוללת 99,947,806.25 99,947,806.25 99,947,806.25

שווי השוק הנוכחי של elizabath whoren הוא $ 38.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHOREN הוא 99.95M, עם היצע כולל של 99947806.25. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.33K.