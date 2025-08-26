Elixir Staked deUSD (SDEUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 24 שעות נמוך $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 גבוה 24 שעות $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 שיא כל הזמנים $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.593515$ 0.593515 $ 0.593515 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.08%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.055. במהלך 24 השעות האחרונות, SDEUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.055 לבין שיא של $ 1.057, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SDEUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.593515.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SDEUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 49.49M$ 49.49M $ 49.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.49M$ 49.49M $ 49.49M אספקת מחזור 46.89M 46.89M 46.89M אספקה כוללת 46,893,663.49056931 46,893,663.49056931 46,893,663.49056931

שווי השוק הנוכחי של Elixir Staked deUSD הוא $ 49.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDEUSD הוא 46.89M, עם היצע כולל של 46893663.49056931. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.49M.