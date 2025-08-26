עוד על SDEUSD

SDEUSD מידע על מחיר

SDEUSD מסמך לבן

SDEUSD אתר רשמי

SDEUSD טוקניומיקה

SDEUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Elixir Staked deUSD סֵמֶל

Elixir Staked deUSD מחיר (SDEUSD)

לא רשום

1 SDEUSD ל USDמחיר חי:

$1.055
$1.055$1.055
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:54 (UTC+8)

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.055
$ 1.055$ 1.055
24 שעות נמוך
$ 1.057
$ 1.057$ 1.057
גבוה 24 שעות

$ 1.055
$ 1.055$ 1.055

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 0.593515
$ 0.593515$ 0.593515

--

-0.01%

+0.08%

+0.08%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.055. במהלך 24 השעות האחרונות, SDEUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.055 לבין שיא של $ 1.057, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SDEUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.593515.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SDEUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) מידע שוק

$ 49.49M
$ 49.49M$ 49.49M

--
----

$ 49.49M
$ 49.49M$ 49.49M

46.89M
46.89M 46.89M

46,893,663.49056931
46,893,663.49056931 46,893,663.49056931

שווי השוק הנוכחי של Elixir Staked deUSD הוא $ 49.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDEUSD הוא 46.89M, עם היצע כולל של 46893663.49056931. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.49M.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Elixir Staked deUSDל USDהיה $ -0.000180356706317.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElixir Staked deUSD ל USDהיה . $ +0.0036592675.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElixir Staked deUSD ל USDהיה $ +0.0104601140.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Elixir Staked deUSDל USDהיה $ +0.0122497995936489.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000180356706317-0.01%
30 ימים$ +0.0036592675+0.35%
60 ימים$ +0.0104601140+0.99%
90 ימים$ +0.0122497995936489+1.17%

מה זהElixir Staked deUSD (SDEUSD)

sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Elixir Staked deUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elixir Staked deUSD (SDEUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elixir Staked deUSD (SDEUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elixir Staked deUSD.

בדוק את Elixir Staked deUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

SDEUSD למטבעות מקומיים

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elixir Staked deUSD (SDEUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SDEUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

כמה שווה Elixir Staked deUSD (SDEUSD) היום?
החי SDEUSDהמחיר ב USD הוא 1.055 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SDEUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של SDEUSD ל USD הוא $ 1.055. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elixir Staked deUSD?
שווי השוק של SDEUSD הוא $ 49.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SDEUSD?
ההיצע במחזור של SDEUSD הוא 46.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SDEUSD?
‏‏SDEUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SDEUSD?
SDEUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.593515 USD.
מהו נפח המסחר של SDEUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SDEUSD הוא -- USD.
האם SDEUSD יעלה השנה?
SDEUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SDEUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:54 (UTC+8)

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.