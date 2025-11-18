Eli Lilly xStock מחיר היום

מחיר Eli Lilly xStock (LLYX) בזמן אמת היום הוא $ 1,013.97, עם שינוי של 0.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LLYX ל USD הוא $ 1,013.97 לכל LLYX.

Eli Lilly xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 309,100, עם היצע במחזור של 303.68 LLYX. ב‑24 השעות האחרונות, LLYX סחר בין $ 1,004.55 (נמוך) ל $ 1,031.26 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,032.4, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 624.79.

ביצועים לטווח קצר, LLYX נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו +4.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Eli Lilly xStock (LLYX) מידע שוק

שווי שוק $ 309.10K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.73M אספקת מחזור 303.68 אספקה כוללת 21,343.98215452998

שווי השוק הנוכחי של Eli Lilly xStock הוא $ 309.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LLYX הוא 303.68, עם היצע כולל של 21343.98215452998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.73M.