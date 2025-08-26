Elephant Money (ELEPHANT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -1.42% שינוי מחיר (7D) +0.47% שינוי מחיר (7D) +0.47%

Elephant Money (ELEPHANT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELEPHANT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELEPHANTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELEPHANT השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elephant Money (ELEPHANT) מידע שוק

שווי שוק $ 25.37M$ 25.37M $ 25.37M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.00M$ 51.00M $ 51.00M אספקת מחזור 497.48T 497.48T 497.48T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Elephant Money הוא $ 25.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELEPHANT הוא 497.48T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.00M.