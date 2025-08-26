עוד על EDM

EDM מידע על מחיר

EDM אתר רשמי

EDM טוקניומיקה

EDM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Electric Dog Modish סֵמֶל

Electric Dog Modish מחיר (EDM)

לא רשום

1 EDM ל USDמחיר חי:

--
----
-0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Electric Dog Modish (EDM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:24:18 (UTC+8)

Electric Dog Modish (EDM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00711639
$ 0.00711639$ 0.00711639

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.45%

+3.42%

+3.42%

Electric Dog Modish (EDM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EDM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00711639, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Electric Dog Modish (EDM) מידע שוק

$ 10.24K
$ 10.24K$ 10.24K

--
----

$ 10.24K
$ 10.24K$ 10.24K

999.91M
999.91M 999.91M

999,910,997.743301
999,910,997.743301 999,910,997.743301

שווי השוק הנוכחי של Electric Dog Modish הוא $ 10.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDM הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999910997.743301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.24K.

Electric Dog Modish (EDM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Electric Dog Modishל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElectric Dog Modish ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElectric Dog Modish ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Electric Dog Modishל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.45%
30 ימים$ 0+13.90%
60 ימים$ 0+23.92%
90 ימים$ 0--

מה זהElectric Dog Modish (EDM)

EDM is a groundbreaking cryptocurrency tailored for EDM enthusiasts, managed by the innovative EDM DAO. This dynamic community unites artists, DJs, producers, and fans globally. We craft immersive in-person experiences through spectacular EDM festivals and nurture a vibrant online community. As a token holder, you gain exclusive access to premier EDM events worldwide, with the ability to purchase tickets using EDM tokens and reserve VIP spots.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Electric Dog Modish (EDM) משאב

האתר הרשמי

Electric Dog Modishתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Electric Dog Modish (EDM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Electric Dog Modish (EDM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Electric Dog Modish.

בדוק את Electric Dog Modish תחזית המחיר עכשיו‏!

EDM למטבעות מקומיים

Electric Dog Modish (EDM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Electric Dog Modish (EDM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Electric Dog Modish (EDM)

כמה שווה Electric Dog Modish (EDM) היום?
החי EDMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EDM ל USD?
המחיר הנוכחי של EDM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Electric Dog Modish?
שווי השוק של EDM הוא $ 10.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EDM?
ההיצע במחזור של EDM הוא 999.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EDM?
‏‏EDM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00711639 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EDM?
EDM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EDM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EDM הוא -- USD.
האם EDM יעלה השנה?
EDM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EDM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:24:18 (UTC+8)

Electric Dog Modish (EDM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.