Electric Dog Modish (EDM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00711639$ 0.00711639 $ 0.00711639 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.45% שינוי מחיר (7D) +3.42% שינוי מחיר (7D) +3.42%

Electric Dog Modish (EDM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EDM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00711639, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Electric Dog Modish (EDM) מידע שוק

שווי שוק $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,910,997.743301 999,910,997.743301 999,910,997.743301

שווי השוק הנוכחי של Electric Dog Modish הוא $ 10.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDM הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999910997.743301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.24K.