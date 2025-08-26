Elastic Finance Token (EEFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 49.85 $ 49.85 $ 49.85 24 שעות נמוך $ 52.91 $ 52.91 $ 52.91 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 49.85$ 49.85 $ 49.85 גבוה 24 שעות $ 52.91$ 52.91 $ 52.91 שיא כל הזמנים $ 486.79$ 486.79 $ 486.79 המחיר הנמוך ביותר $ 33.83$ 33.83 $ 33.83 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.95% שינוי מחיר (1D) -5.35% שינוי מחיר (7D) -1.84% שינוי מחיר (7D) -1.84%

Elastic Finance Token (EEFI) המחיר בזמן אמת של הוא $49.83. במהלך 24 השעות האחרונות, EEFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 49.85 לבין שיא של $ 52.91, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EEFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 486.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 33.83.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EEFI השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -5.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elastic Finance Token (EEFI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M אספקת מחזור 58.09K 58.09K 58.09K אספקה כוללת 58,086.49357922463 58,086.49357922463 58,086.49357922463

שווי השוק הנוכחי של Elastic Finance Token הוא $ 2.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EEFI הוא 58.09K, עם היצע כולל של 58086.49357922463. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.90M.