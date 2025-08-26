עוד על EEFI

Elastic Finance Token סֵמֶל

Elastic Finance Token מחיר (EEFI)

לא רשום

1 EEFI ל USDמחיר חי:

$49.83$49.83
-5.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Elastic Finance Token (EEFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:22:49 (UTC+8)

Elastic Finance Token (EEFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 49.85$ 49.85
24 שעות נמוך
$ 52.91$ 52.91
גבוה 24 שעות

$ 49.85$ 49.85

$ 52.91$ 52.91

$ 486.79$ 486.79

$ 33.83$ 33.83

-0.95%

-5.35%

-1.84%

-1.84%

Elastic Finance Token (EEFI) המחיר בזמן אמת של הוא $49.83. במהלך 24 השעות האחרונות, EEFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 49.85 לבין שיא של $ 52.91, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EEFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 486.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 33.83.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EEFI השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -5.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elastic Finance Token (EEFI) מידע שוק

$ 2.90M$ 2.90M

--
----

$ 2.90M$ 2.90M

58.09K 58.09K

58,086.49357922463 58,086.49357922463

שווי השוק הנוכחי של Elastic Finance Token הוא $ 2.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EEFI הוא 58.09K, עם היצע כולל של 58086.49357922463. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.90M.

Elastic Finance Token (EEFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Elastic Finance Tokenל USDהיה $ -2.81845318880858.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElastic Finance Token ל USDהיה . $ +10.6619457120.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElastic Finance Token ל USDהיה $ +19.5946459170.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Elastic Finance Tokenל USDהיה $ +5.99945614814846.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.81845318880858-5.35%
30 ימים$ +10.6619457120+21.40%
60 ימים$ +19.5946459170+39.32%
90 ימים$ +5.99945614814846+13.69%

מה זהElastic Finance Token (EEFI)

Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Elastic Finance Token (EEFI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Elastic Finance Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elastic Finance Token (EEFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elastic Finance Token (EEFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elastic Finance Token.

בדוק את Elastic Finance Token תחזית המחיר עכשיו‏!

EEFI למטבעות מקומיים

Elastic Finance Token (EEFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elastic Finance Token (EEFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EEFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Elastic Finance Token (EEFI)

כמה שווה Elastic Finance Token (EEFI) היום?
החי EEFIהמחיר ב USD הוא 49.83 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EEFI ל USD?
המחיר הנוכחי של EEFI ל USD הוא $ 49.83. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elastic Finance Token?
שווי השוק של EEFI הוא $ 2.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EEFI?
ההיצע במחזור של EEFI הוא 58.09K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EEFI?
‏‏EEFI השיג מחיר שיא (ATH) של 486.79 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EEFI?
EEFI ‏‏רשם מחירATL של 33.83 USD.
מהו נפח המסחר של EEFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EEFI הוא -- USD.
האם EEFI יעלה השנה?
EEFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EEFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:22:49 (UTC+8)

Elastic Finance Token (EEFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

